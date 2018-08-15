Подозреваемым по уголовному делу является Буко Павел, 1988 года рождения, житель г.п. Шарковщина Витебской области. По данным следствия, мужчина с февраля 2014 года на протяжении четырех лет под предлогом изготовления корпусной мебели завладел денежными средствами граждан.









Подозреваемый, разместив объявления, заключал договоры на изготовление корпусной мебели по индивидуальному проекту, в которых в качестве обязательного условия указывал 50% предоплаты от стоимости заказа. После получения аванса по месту жительства потерпевших, скрывался. В дальнейшем свои обязательства он не выполнил, телефонные звонки потерпевших игнорировал, сообщает УСК по Витебской области.





В настоящее время установлено 17 потерпевших, проживающих в Верхнедвинске, Шарковщине, Поставах, Глубоком, Минске, Лепеле, Шумилино. Общая сумма денежных средств, в завладении которыми подозревается 29-летний мужчина, составляет более 32 тысяч рублей. Следователи применили к нему меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, пишет vkurier.by. Следствие устанавливает иные факты завладения мошенническим путем подозреваемым денежными средствами граждан.









Следователи обращаются к гражданам, которые пострадали от аналогичных мошеннических действий подозреваемого, сообщить об этом по телефонам следственного управления 8(0212)46-20-65 или оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375(33)399-80-44 (круглосуточно).



