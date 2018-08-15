В связи с увеличением пассажиропотока и количества подвижного состава при переходе на осенне-зимний период работы будут внесены изменения в расписания движения транспорта на следующих маршрутах.





С 27 августа увеличится частота движения автобусов маршрута № 47С.

С 3 сентября будут чаще ходить автобусы № 7, 14, 15, 43Д, 54, 61, 62Э, 63, 64, 85С, 90, 104, 107, 115Э, 127, 133, 153, 153Д, 144С, 149, 185С, 187, 188С, 196, троллейбусы № 5, 6, 8, 10, 17, 25, 38, 64, 66, 92, а также трамваи № 3, 5, 11.

С 17 сентября количество подвижного состава увеличится на автобусных маршрутах № 1, 2С, 18, 65, 71, 74С, 82С, 95, 96, 103, 107, 124, 127, 128, 153, 153Д, 901, троллейбусных марщрутах № 3, 6, 10, 25, 27, 41Д, 61, 77, а также на трамвайном маршруте № 6.

С 15 октября изменения коснутся автобусных маршрутов № 9, 44, 82С, 104, 147, троллейбусных маршрутов № 27, 33, 52, 53, 57, 64 и трамваев № 3, 6 и 11.



