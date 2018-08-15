Умер писатель Эдуард Успенский

В программе российского телевидения «Привет, Андрей» писатель в феврале этого года рассказал, что уже несколько лет болен раком и сейчас проходит 4-й курс химиотерапии.









В начале августа Успенский вернулся на родину после лечения в Германии. В России его состояние резко ухудшилось, медики предложили отправиться в одну из московских больниц, но Успенский отказался и последние две недели не вставал с постели, пишет NewsRu.





Эдуард Успенский родился в 1937 году. Получив образование в Московском авиационном институте (МАИ) и став инженером, Успенский стал известен как автор сценариев к мультфильмам. Среди придуманных им персонажей — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.









Эдуард Успенский является одним из создателей детских передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли», которая выходила на радио и телевидении, а в 2000 году была отмечена премией ТЭФИ.





Произведения Успенского были переведены белее чем на 20 языков, пишет tut.by.



