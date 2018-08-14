Трагедия в Генуе: Лукашенко выразил соболезнования
В соболезновании говорится, что в Беларуси с глубокой болью восприняли это трагическое известие.
Президент Беларуси выразил соболезнования президенту Италии Серджио Маттарелле в связи с трагедией в Генуе, где при обрушении моста погибли десятки человек, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского руководителя.
Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник днем. По информации СМИ, жертвами обрушения стали 35 человек.
"В этот трагический час от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки Вам и всему итальянскому народу", — заявил Лукашенко.
Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее соболезнования в связи с трагедией выразили председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр России Дмитрий Медведев и другие европейские политики.
20:55 14/08/2018
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