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«Образ молодой ИТ-Беларуси». Новое граффити в Минске посвятили ИТ-стране

Новый мурал в Минске, выполненный по адресу Лещинского, 5 вдохновлён развитием белорусской ИТ-индустрии.

Об этом TUT.by сообщил руководитель инициативы Urban Myths Олег Ларичев.

В настоящее время автор работы, австралийский художник Финтан Мэги, вносит небольшие корректировки в рисунок, который сбольшего уже завершён. По словам Олега Ларичева, художника впечатлили истории о стартапах и детские курсы по программированию, поэтому он решил обыграть эту неожиданную тему.

«Эта работа про надежду страны — образ молодой ИТ-Беларуси, которая уверенно смотрит в будущее и создаёт его прямо сейчас», — рассказывает Ларичев.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by

Работа над граффити длилась практически две недели. Кроме отечественной ИТ-индустрии, художник вдохновлялся работами Язэпа Дроздовича и монументальными советскими муралами. Как и для других проектов Urban Myths, большую часть денег на создание граффити собрали с помощью краудфандинга.

20:41 14/08/2018






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