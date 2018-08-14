«Образ молодой ИТ-Беларуси». Новое граффити в Минске посвятили ИТ-стране
Новый мурал в Минске, выполненный по адресу Лещинского, 5 вдохновлён развитием белорусской ИТ-индустрии.
Об этом TUT.by сообщил руководитель инициативы Urban Myths Олег Ларичев.
В настоящее время автор работы, австралийский художник Финтан Мэги, вносит небольшие корректировки в рисунок, который сбольшего уже завершён. По словам Олега Ларичева, художника впечатлили истории о стартапах и детские курсы по программированию, поэтому он решил обыграть эту неожиданную тему.
«Эта работа про надежду страны — образ молодой ИТ-Беларуси, которая уверенно смотрит в будущее и создаёт его прямо сейчас», — рассказывает Ларичев.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by
Работа над граффити длилась практически две недели. Кроме отечественной ИТ-индустрии, художник вдохновлялся работами Язэпа Дроздовича и монументальными советскими муралами. Как и для других проектов Urban Myths, большую часть денег на создание граффити собрали с помощью краудфандинга.
20:41 14/08/2018
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