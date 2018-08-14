В настоящее время автор работы, австралийский художник Финтан Мэги, вносит небольшие корректировки в рисунок, который сбольшего уже завершён. По словам Олега Ларичева, художника впечатлили истории о стартапах и детские курсы по программированию, поэтому он решил обыграть эту неожиданную тему.





«Эта работа про надежду страны — образ молодой ИТ-Беларуси, которая уверенно смотрит в будущее и создаёт его прямо сейчас», — рассказывает Ларичев.





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by





Работа над граффити длилась практически две недели. Кроме отечественной ИТ-индустрии, художник вдохновлялся работами Язэпа Дроздовича и монументальными советскими муралами. Как и для других проектов Urban Myths, большую часть денег на создание граффити собрали с помощью краудфандинга.