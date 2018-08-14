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Изгоняющему бесов экзорцисту не разрешили приехать в Беларусь

Визит известного индийского экзорциста Джеймса Манджакала, который планировал провести духовные упражнения в поселке Россь Гродненской области, отменили, так как приезд не согласовали белорусские власти.

«Духовных практик не будет. Приезд Джеймса Манджакала отменили. Его визит не согласован», – сообщил журналисту Sputnik пресс-секретарь Гродненской католической епархии ксендз Антоний Гремза. Причина отказа в приезде в Беларусь иностранного священника не уточняется. Собеседник Sputnik отметил, что визит не переносится, скорее всего, Манджакал в ближайшее время не сможет приехать для проведения духовных упражнений.


Нынешний отказ в приглашении известного экзорциста – второй за последние два года. Ранее он проводил встречи в Беларуси, но летом 2016 года ему отказали в визите. Духовные упражнения с участием отца Манджакала для верующих и духовенства планировали провести в поселке Россь Гродненской области 18–19 августа. Здесь построен большой Реколлекционный дом, в котором по выходным проходят встречи, лекции, молитвы об исцелении для верующих.

Отец Джеймс Манджакал – известный во всем мире миссионер из Индии, экзорцист. Есть свидетельства, что он имеет особый дар заступнической молитвы, благодаря которой люди получают исцеление. Экзорцизм – обряд в различных религиях, который направлен на изгнание из человека или места бесов. Современная психиатрия «бесноватость» квалифицирует как психическое заболевание. В католицизме применяется более широкое понимание этого понятия – это так называемая молитва освобождения, которую проводят священники.

20:35 14/08/2018






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