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В Минской области воспитательница дома-интерната годами мучила детей

Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело о пытках в отношении бывшей работницы отдела образования одного из районов региона.

«По данным следствия, женщина, являясь родителем-воспитателем малолетних и несовершеннолетних детей в доме-интернате семейного типа, на протяжении нескольких лет систематически наносила побои своим воспитанникам», – сообщает пресс-служба СК.

Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 154 (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в зависимым положении) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

«По инициативе следствия 10 детей (как малолетние, так и несовершеннолетние), признанные по уголовному делу потерпевшими, изъяты из семьи. Им оказывается медико-социальная помощь. Следственные действия с ними проводятся с участием специалистов и применением специальных методик работы, обеспечивающих защиту их прав и интересов», – отмечается в пресс-релизе.

В СК не уточняют, какую меру пресечения избрали для подозреваемой.

Источник: "Белсат"
20:25 14/08/2018






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