Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

СК начал «дело доноров» – 13 человек подозревают в махинациях при сдаче крови

Следственный комитет Беларуси сообщает, что в Минске расследуется уголовное дело в отношении 13 лиц, которые в период с 2014 по 2018 год искусственно завышали денежную компенсацию за сдачу крови.

По версии СК, после сдачи крови и ее компонентов под предлогом получения денежной компенсации подозреваемые предоставляли поддельные справки из четырех мест, где они якобы работали, передает "Белсат".

«В справках была зафиксирована их вымышленная заработная плата. Согласно законодательству, донору сохраняется заработок за счет организации переливания крови», – говорится в сообщении СК в Телеграмме.

В результате подозреваемые незаконно заработали на подобной схеме свыше 56 тыс. рублей.

18:50 14/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Пуля, верёвка, решетка - средства ІТ управления...
Александр Федута
Закрытое письмо авторам открытых писем
Игорь Ледник
Беларусь: да Будапешцкага мэмарандума праз...
Яўген Васьковіч
Тэрыторыя Курапатаў павялічылася на 3,3 гектара
Маргарита Тарайкевич
Микрочипы и никабы
Юрась Навіцкі
Серебрянка бьёт рекорды
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о поводке для прессы, женском бунте...
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё