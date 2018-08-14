СК начал «дело доноров» – 13 человек подозревают в махинациях при сдаче крови
Следственный комитет Беларуси сообщает, что в Минске расследуется уголовное дело в отношении 13 лиц, которые в период с 2014 по 2018 год искусственно завышали денежную компенсацию за сдачу крови.
По версии СК, после сдачи крови и ее компонентов под предлогом получения денежной компенсации подозреваемые предоставляли поддельные справки из четырех мест, где они якобы работали, передает "Белсат".
«В справках была зафиксирована их вымышленная заработная плата. Согласно законодательству, донору сохраняется заработок за счет организации переливания крови», – говорится в сообщении СК в Телеграмме.
В результате подозреваемые незаконно заработали на подобной схеме свыше 56 тыс. рублей.
18:50 14/08/2018
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