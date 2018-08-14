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СК начал «дело доноров» – 13 человек подозревают в махинациях при сдаче крови

Следственный комитет Беларуси сообщает, что в Минске расследуется уголовное дело в отношении 13 лиц, которые в период с 2014 по 2018 год искусственно завышали денежную компенсацию за сдачу крови.