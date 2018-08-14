Мама Саши Коржича: В Печах продолжают отбирать деньги у солдат

Как она рассказала belsat.eu, в Пинске люди подходят к ней на улице и рассказывают, что в борисовской «учебке» у солдат срочной службы продолжают отбирать деньги.





«Я уже говорила, что начинать суд надо было с офицерского состава, но никого из командования я на суде не увидела. Кроме того, никто не вспоминает о психиатрических комиссиях, куда возили Сашу незадолго до смерти», – говорит Светлана о своих впечатлениях от процесса на этом этапе.





У матери по-прежнему остаются вопросы: «Почему его не комиссовали, не отправили домой из врачебной части? Почему у сына были связаны руки? Как он сам себе нанес удары в голову, следы которых видны на теле?»





Светлана показывала фотографии тела сына прокурорам, но ответов на свои вопросы так и не получила.





На данный момент женщина уехала из Минска в Пинск, так как на работе ей не дают отпуск. «Надо зарабатывать, то есть, а на работе не позволили еще уйти в отпуск. Если все же разрешат, то на следующей неделе планирую вернуться на процесс».





По словам Светланы Коржич, на рынке, где она работает, на днях к ней подошла женщина и рассказала, что «в Печах все продолжается».





«Она сказала: там по-прежнему требуют деньги от «срочников», родителям приходится отправлять деньги на карточки. Но потом эта женщина заметила, что за нашей беседой наблюдают несколько человек в штатском и остановилась со словами «с вами, наверное, даже опасно разговаривать». Вообще я все время чувствую повышенное внимание к себе, контролируют буквально каждый шаг», – говорит она.









Суд по факту гибели рядового Александра Коржича начался 8 августа. На скамье подсудимых – трое сержантов 72 ОУЦ, который находится в Печах под Борисовым. Егора Скуратовича, Евгения Барановского и Антона Вережича обвиняют в получении взятки и злоупотреблении властью.





Потерпевшими по делу проходят 22 солдата, которые испытали дедовщину в «учебке».





"Кинул в окоп пять лопат, они воткнулись в полуметре от Коржича"





Как передает Комсомольская правда в Беларуси , в понедельник, 13 августа, в суде допрашивали очередного потерпевшего. Это 20-летний солдат-срочник Роман Аскерко. Он родом из Ивацевичского района, сейчас служит в Слониме. В Печах он проходил «курс молодого бойца».

- С Коржичем мы служили в разных взводах, потом мы перешли в третью школу и стали общаться плотнее. Наши кровати в казарме стояли рядом, - рассказывает в суде Аскерко. - Нормальный парень, неконфликтный, общался со всеми. Проблемы у него начались после того, как он полторы недели пролежал в медпункте - жаловался на боли в сердце и считал, что его плохо лечили. После возвращения из медпункта Коржич стал каким-то поникшим. Но о проблемах не говорил.

Гособвинитель постоянно задает уточняющие вопросы, но солдат часто говорит «я не знаю» или «я не помню». Солдата просят рассказать об эпизоде с лопатами.

- Мы копали окоп. Я увидел, как туда спрыгнул Коржич, а потом сержант Вяжевич кинул в окоп пять лопат - так, чтобы они воткнулись в землю. Они воткнулись примерно в полуметре от Коржича.

На уточняющий вопрос адвоката о том, хотел ли Вяжевич, чтобы лопаты попали в Коржича, солдат ответил:

- Если бы хотел попасть в него - попал бы.



"За пользование собственными телефонами платили по 30 рублей"

Также солдат рассказал об эпизодах с передачей денег и продуктов:

- Сержант просил купить в магазине что-нибудь для него. Сказал Коржичу: «Если не купишь мне два «Роллтона», я ночью переверну кровать». Коржич ничего не купил, но и кровать ему никто не переворачивал, я это знаю точно.

- Почему не сообщали о таких случаях руководству части?

- Не было смысла, все равно ничего бы не изменилось.

Рассказал Аскерко и про так называемый выкуп телефона.

- Телефонами можно пользоваться только по воскресеньям. Все остальное время телефоны хранятся в ящике у дежурного. Я тайком пользовался телефоном, и сержант это увидел. Сказал: «Мне забрать телефон или ты его выкупишь?» Цена вопроса была 30 рублей. 20 рублей я дал Барановскому, еще 10 - Скуратовичу. Выкупал ли свой телефон Коржич, мне неизвестно. Но телефоны выкупали почти все.

Обвинитель отметил, что показания Аскерко «мягко говоря, отличаются о тех, которые он дал на этапе следствия». Поэтому часть времени уходит на зачитывание первоначальных показаний солдата.

Обвинитель уточняет по поводу нестыковок. Выяснилось, что Аскерко тогда сказал не все: умолчал о том, что сержанты периодически «раздавали собак» - били сапогами по голеням солдат.

- Я боялся тогда это говорить, - так срочник пояснил причину. Но уточнить, чего именно боялся, он не смог.

За любые, даже незначительные нарушения заставляли отжиматься в противогазах

- Заходил Барановский и давал команду на подъем и построение. Потом командовал взять противогазы, надеть их и отжиматься под его счет, примерно по 15 отжиманий. Это называлось «прокачка». Один раз одному солдату стало плохо - упражнение прекратили, пошли приводить его в чувство. Но последствий для здоровья никаких не было.

Иногда информацию из свидетеля приходится «тащить клещами» - Аскерко часто отвечает невнятно и сбивчиво. Несколько раз обвинитель говорит:

- Возможно, вы самый близкий по службе к Коржичу человек, от ваших слов сейчас зависит очень многое. Важна каждая деталь! Поймите, сейчас надежда только на вас! Отвечайте максимально точно и развернуто.

По словам солдата, о том, что в части случилось ЧП, он узнал лишь тогда, когда к нему пришел следователь. Напомним, через какое-то время после выхода из медпункта Коржич попал на лечение в медсанчасть. И сразу после выхода из нее пропал.

Аскерко сказал, что последний раз ходил в медсанчасть 28 сентября (по версии следствия, Коржич повесился двумя днями ранее, а хватились его только через неделю).

- Я отводил в медсанчасть другого солдата, - рассказал Аскерко. - Спросил там у дневального, что слышно с Коржичем, в какой палате он лежит. Дневальный принес журнал учета, но записи про Коржича мы там не нашли. Дневальный сказал, что Коржича, по-видимому, перевели в госпиталь.

О том, что Коржича больше нет в медсанчасти, Аскерко никому не сказал - говорит, не счел нужным.

На следующих заседаниях продолжится допрос остальных потерпевших солдат.





По словам прокурора и показаниям потерпевших, сержанты неоднократно применяли физическое насилие против своих подчиненных, вымогали деньги, заставляли их покупать вещи в магазине, морально издевались.









Напомним, 3 октября 2017 года в подвале военной части в Печах рядового Коржича нашли повешенным со связанными ногами и майкой, натянутой на голову.





Официальная версия СК – «самоубийство», однако многие с этим не соглашаются.





Мать Коржича Светлана категорически отрицает эту версию и считает, что сына убили в армии.