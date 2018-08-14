Об этом сообщает радио " Свобода ".









Виктория Сукач из деревни Большие Круговичи Ганцевичского района пришла в сельский фельдшерско-акушерский пункт с дочерью на прививку. Она даже успела перекинуться словом с Ольгой Рябцевич, матерью умершего мальчика Кирилла.





После прививки у девочки поднялась температура. Викторию с двухмесячной дочкой Ульяной положили в реанимацию детской больницы в Барановичах.





"Пришли домой, через час померяли температуру, было 37,2. Малышка поела и сразу все срыгнула таким кислым молоком. Обратилась в амбулаторию, чтобы выписали бесплатный рецепт. Все время ребенок был у меня на руках, истерически плакала, задыхалась. Не знали, что делать, вызвали скорую. Врач скорой нас оглядел и сразу в реанимацию в Ганцевичи направил. В реанимации что-то укололи, поставили капельницу, дочь спала. Потом приехали барановичские врачи, посмотрели и решили нас забрать", - рассказывает женщина.









Дочери Виктории, как и умершему мальчику, прививки колола врач из Огаревичской амбулатории, которая приезжала в ФАП в Великие Круговичи. По словам матери, девочке сделали два укола: "Один с французской прививкой, второй - с корейской, от гепатита, столбняка".





Виктория добавляет, что эти прививки ранее кололи детям в три года, а теперь решили - в 2 месяца.





По факту смерти ребенка в Ганцевичах работают следователи. Сегодня они опрашивали родителей умершего мальчика. Причины смерти выясняет специальная комиссия Минздрава. Сообщается, что использование лекарств, введенных умершему ребенку, временно приостановлено.