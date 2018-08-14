Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Бывший главный контролер из Госстандарта получил 13 лет колонии за взятки

Бывший директор Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации приговорен к 13 годам колонии за взятки, сообщили в Минском городском суде.

Экс-директора обвиняли по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки), передает tut.by

В пресс-релизе суда указано, что он при пособничестве двух человек получал от представителей организаций взятки в виде денег и других материальных ценностей, взамен выдавал разрешения на строительно-монтажные работы, принимал в эксплуатацию здания и дома с нарушениями. 

По делу обвиняемыми проходят три человека. Один из них организовывал встречи, убеждал взяткодателя в необходимости передачи денег, получал и передавал взятки.

Ранее сообщалось, что вместе с главным контролером по строительству из Госстандарта будут судить его жену и знакомого.

Суд приговорил бывшего директора Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта к лишению свободы на 13 лет в колонии усиленного режима. 

Его супруга признана виновной в содействии совершению преступления. Ей назначили наказание в виде 8 лет в колонии общего режима. 

Третий обвиняемый получил 9 лет в колонии усиленного режима, он признан виновным в содействии совершению преступления, в приготовлении к даче взятки повторно, в крупном размере, и мошенничестве.


Напомним, осенью 2017-го при получении взятки в размере 20 тысяч долларов США был задержан житель столицы, который занимал высокую должность в одной из инспекций Госстандарта. 

Он рассказал, что деньги предназначались для передачи уже бывшему главе Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Сергею Бобко. Вместе с Бобко обвиняемыми оказались его супруга и знакомый.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

16:04 14/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Пуля, верёвка, решетка - средства ІТ управления...
Александр Федута
Закрытое письмо авторам открытых писем
Игорь Ледник
Беларусь: да Будапешцкага мэмарандума праз...
Яўген Васьковіч
Тэрыторыя Курапатаў павялічылася на 3,3 гектара
Маргарита Тарайкевич
Микрочипы и никабы
Юрась Навіцкі
Серебрянка бьёт рекорды
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о поводке для прессы, женском бунте...
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё