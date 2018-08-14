Экс-директора обвиняли по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки), передает tut.by





В пресс-релизе суда указано, что он при пособничестве двух человек получал от представителей организаций взятки в виде денег и других материальных ценностей, взамен выдавал разрешения на строительно-монтажные работы, принимал в эксплуатацию здания и дома с нарушениями.





По делу обвиняемыми проходят три человека. Один из них организовывал встречи, убеждал взяткодателя в необходимости передачи денег, получал и передавал взятки.





Ранее сообщалось, что вместе с главным контролером по строительству из Госстандарта будут судить его жену и знакомого.





Суд приговорил бывшего директора Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта к лишению свободы на 13 лет в колонии усиленного режима.





Его супруга признана виновной в содействии совершению преступления. Ей назначили наказание в виде 8 лет в колонии общего режима.





Третий обвиняемый получил 9 лет в колонии усиленного режима, он признан виновным в содействии совершению преступления, в приготовлении к даче взятки повторно, в крупном размере, и мошенничестве.









Напомним, осенью 2017-го при получении взятки в размере 20 тысяч долларов США был задержан житель столицы, который занимал высокую должность в одной из инспекций Госстандарта.





Он рассказал, что деньги предназначались для передачи уже бывшему главе Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Сергею Бобко. Вместе с Бобко обвиняемыми оказались его супруга и знакомый.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.