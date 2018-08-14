Золотых унитазов не будет? В Гомеле строят туалет за $750 тысяч

Необходимость построить туалет гомельские власти объясняли «увеличением туристического потока и одновременно отсутствием общественных туалетов, что увеличивает антропогенную нагрузку на охраняемую природную территорию Гомельского дворцово-паркового ансамбля».





Здание сделают из монолита, а пока на месте самого дорогого санузла в Беларуси красуется дыра и стоит забор, передает Белсат









Всего Управление капитального строительства Гомеля заказало две уборные. Одна появится у Киевского спуска, вторая – в районе больницы скорой медицинской помощи.





Как рассказал belsat.eu исполняющий обязанности главного инженера Гомельского домостроительного комбината, работы над объектом начались в июне, проект только прошел экспертизу.





«Сначала руководство города поставило нам сроки до 14 сентября, но это нереальный срок. Нормативный срок строительства – 6 месяцев. У нас осталось 4. Сегодня завершены работы подготовительного периода одного туалета. Начинаем строить. На второй еще нет проектной документации», – говорит Владимир Лахно.





Самый дорогой туалет в Беларуси?





По тендеру, деньги потратят из городского бюджета. Ни много, ни мало более 1 млн 500 тыс рублей ($750 тыс.).





Проект предусматривал прокладку наружных сетей канализации. Владимир Лахно говорит, что в процессе строительства отказались от некоторых работ и будут снижать сумму.





«Сейчас дорабатываются многие решения проекта. Мы отменяем активную гидроизоляцию. Она очень дорогая, и мало кто знает, как ее делать. В процессе строительства будет вестись работа по снижению стоимости».





По словам инженера, на подготовительный период ушло 501 000 рублей. За эти деньги поставили временное здание, сделали подъездную дорогу, огородили площадку, укрепили откосы.





«В общую смету входят и расходы заказчика – авторский и технический надзор», – говорит Владимир Лахно.





На само здание уйдет более 1 млн. рублей. Золотых унитазов там точно не будет, уверяет инженер Александр Кашкан из Института «Гомельгражданпроект». «Мы используем материалы для покрытия отечественных предприятий».









Беларуь vs мир





Самый дорогой санузел в мире находится в Норвегии на вершине фьорда. Здание имеет террасу с видом на море. Стоил проект $2,58 млн.





В одном из самых дорогих лондонских туалетов над писсуаром есть игровые экраны.





В Японии пошли еще дальше. В местных уборных есть сенсоры, которые измеряют уровень сахара в крови, кровяное давление и содержание жира, не требуя никаких дополнительных действий, кроме мочеиспускания.