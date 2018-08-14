В Италии рухнул мост. Из-под обломков достают десятки жертв
Во вторник, 14 августа, в итальянской Генуе обрушился автомобильный мост.
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Как сообщает Обозреватель со ссылкой на La Ruppublica, крушение привело к падению автомобилей и, возможно, десяткам раненых. На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи.
Обрушившийся участок моста Моранди проходил через густонаселенный район. Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.
По предварительным данным обрушился один пролет моста длиной около ста метров. Конструкция рухнула прямо на расположенные под ней здания, передает politeka.net
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Точной информации о пострадавших пока нет, однако известно, что под обломками моста оказались несколько легковых автомобилей и грузовиков. Спасатели сообщают о не менее 20 погибших. В данный момент спасатели вытаскивают погибших и пострадавших из-под завалов.
Также в сети появилось видео момента обрушения.
Мост Моранди был построен в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина превышала километр, высота - 90 метров.
14:26 14/08/2018
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