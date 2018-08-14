В Италии рухнул мост. Из-под обломков достают десятки жертв

Обрушившийся участок моста Моранди проходил через густонаселенный район. Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

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Точной информации о пострадавших пока нет, однако известно, что под обломками моста оказались несколько легковых автомобилей и грузовиков. Спасатели сообщают о не менее 20 погибших. В данный момент спасатели вытаскивают погибших и пострадавших из-под завалов.