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Нас не догонят: вилейчанин украл бутылку шампанского и выпил, пока убегал

13 августа вилейские следователи возбудили уголовное дело против 32-летнего виляйчанин, который открыто похитил в одном из магазинов города бутылку "Советского шампанского" стоимостью около семи рублей.

- Мужчина пришел в магазин, взял бутылку и направился к выходу, - рассказывает Региональной газете подробности заместитель начальника Вилейского ряски Александр Путырский. - Продавцы говорили ему, что нужно заплатить, а тот ответил «мне без разницы» и вышел из магазина.

Продавцы бежали вслед, но мужчина платить не собирался. Более того, за то время, что убегал от продавцов, он успел выпить шампанское.

12:31 14/08/2018






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