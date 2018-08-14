- Мужчина пришел в магазин, взял бутылку и направился к выходу, - рассказывает Региональной газете подробности заместитель начальника Вилейского ряски Александр Путырский. - Продавцы говорили ему, что нужно заплатить, а тот ответил «мне без разницы» и вышел из магазина.





Продавцы бежали вслед, но мужчина платить не собирался. Более того, за то время, что убегал от продавцов, он успел выпить шампанское.