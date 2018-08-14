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3, 5 года усиленного режима - приговор бывшему зампреду Светлогорского райисполкома

Вердикт был оглашен 13 августа судом Светлогорского района.

Постановлено конфисковать у чиновника имущество и оштрафовать его на 300 базовых величин (7.350 рублей), а также взыскать с обвиняемого в пользу государства доход, полученный преступным путем, в размере 21 574 рубля 56 копеек, сообщает пресс-служба Гомельского оластного суда

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Руководитель обвинялся по ряду коррупционных статей Уголовного кодекса — во взятке, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, превышении власти.

В 2016-2017 годах первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома систематически давал заведомо незаконные указания подчиненным ему руководителям сельскохозяйственных предприятий о выполнении без заключения договоров и оплаты для его нужд различных работ, а также о безвозмездном предоставлении ему и его близким товарно-материальных ценностей.



Обвиняемый уличен в неоднократном нарушении закона. Еще до назначения на руководящую должность в Светлогорский райисполком, в 2014-2015 годах, являясь директором КСУП «Вежны», систематически брал взятки от представителей коммерческих организаций, а также совершил хищение имущества, возглавляемого им сельхозпредприятия.

В ходе расследования установлено 16 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. Один из эпизодов уголовного дела касается того, что зампред райисполкома в апреле 2017 года дал указание руководителю субъекта хозяйствования на изготовление металлических ворот и калитки, и их установку на территории личного строящегося домовладения, пишут naviny.by

11:43 14/08/2018






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