Постановлено конфисковать у чиновника имущество и оштрафовать его на 300 базовых величин (7.350 рублей), а также взыскать с обвиняемого в пользу государства доход, полученный преступным путем, в размере 21 574 рубля 56 копеек, сообщает пресс-служба Гомельского оластного суда





Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.





Руководитель обвинялся по ряду коррупционных статей Уголовного кодекса — во взятке, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, превышении власти.





В 2016-2017 годах первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома систематически давал заведомо незаконные указания подчиненным ему руководителям сельскохозяйственных предприятий о выполнении без заключения договоров и оплаты для его нужд различных работ, а также о безвозмездном предоставлении ему и его близким товарно-материальных ценностей.













Обвиняемый уличен в неоднократном нарушении закона. Еще до назначения на руководящую должность в Светлогорский райисполком, в 2014-2015 годах, являясь директором КСУП «Вежны», систематически брал взятки от представителей коммерческих организаций, а также совершил хищение имущества, возглавляемого им сельхозпредприятия.



