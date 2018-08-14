Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Располневшая Пугачева шокировала своих фанатов

Фотография с Аллой Пугачевой вышла крайне неудачной. Возможно, виной всему ее наряд.

Российский композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой наведался в гости в Юрмалу к Алле Пугачевой. 

В Instagram Проскуряковой появился снимок в звездной компании, на котором пользователи заметили, что примадонна российской эстрады кажется располневшей и постаревшей. 

"Для приема гостей она (Пугачева - Ред.) выбрала черный топ, светлые джинсы и яркую накидку – все это не лучшим образом сочетается. при этом акцент пришел на живот Пугачей и создалось ощущение "спасательного круга" на талии. Сама Алла Борисовна вряд ли стала бы выкладывать такое фото в сеть, - пишут Dni.ru.

Стоит отметить, что Алла Пугачева "исчезла" из Instagram с 27 июля, а в ряде российских СМИ даже появилась информация, что она умерла, пишет УНИАН

11:06 14/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Беларусь: да Будапешцкага мэмарандума праз...
Яўген Васьковіч
Тэрыторыя Курапатаў павялічылася на 3,3 гектара
Маргарита Тарайкевич
Микрочипы и никабы
Юрась Навіцкі
Серебрянка бьёт рекорды
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о поводке для прессы, женском бунте...
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ
Павел Знавец
Жертва гибридной войны
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё