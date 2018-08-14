Располневшая Пугачева шокировала своих фанатов

Российский композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой наведался в гости в Юрмалу к Алле Пугачевой.





В Instagram Проскуряковой появился снимок в звездной компании, на котором пользователи заметили, что примадонна российской эстрады кажется располневшей и постаревшей.





"Для приема гостей она (Пугачева - Ред.) выбрала черный топ, светлые джинсы и яркую накидку – все это не лучшим образом сочетается. при этом акцент пришел на живот Пугачей и создалось ощущение "спасательного круга" на талии. Сама Алла Борисовна вряд ли стала бы выкладывать такое фото в сеть, - пишут Dni.ru



