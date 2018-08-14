Праздник корейской культуры развернется в Верхнем городе 19 августа

Традиционную культуру Страны утренней свежести представит творческий коллектив корейской культуры «Ариранг», действующий при Ассоциации белорусских корейцев. Зрителей также познакомят с легендами о возникновении разных видов танца и расскажут интересные подробности о национальном корейском костюме — ханбоке. Кстати, его сможет примерить любой желающий и сделать фото на память.





Помимо песенно-танцевального блока на фестивале выступит команда профессионалов таэквондо. Помогут им местные воспитанники клуба «Вертушка». А потом устроят мастер-класс для всех желающих.









На территории Верхнего города минчан познакомят с искусством каллиграфии. А еще предложат сыграть в стратегическую командную игру ют-нори, оценить ловкость и сноровку в тухо (метании стрел) и создать, а точнее, расписать красками традиционную корейскую маску. Кроме того, на празднике можно будет попробовать блюда корейской кухни.







