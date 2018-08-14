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Житель США из мести жене спикировал на самолете на свой дом

Житель города Пейсон, который расположен в штате Юта в 95 км к югу от Солт-Лейк-Сити, влетел на легкомоторном самолете Cessna 525 в собственный дом, где находились его жена и ребенок, сообщает ABC News.

В полиции отметили, что находившийся за штурвалом Дуэйн Юд погиб. При этом его жене и ребенку удалось выжить, несмотря на то, что дом получил серьезные повреждения из-за пожара, возникшего после удара самолета.

По версии следователей, самолет принадлежал работодателю Юда. В полиции отметили, что у 47-летнего Дуэйна Юда было разрешение на полеты, он считался опытным пилотом.

 

Как сообщает телеканал, в минувшее воскресенье Юд во время распития алкогольных напитков напал на свою жену, после чего свидетели вызвали полицию. Он был арестован, а позднее вышел под залог. Спустя некоторое время Юд отправился в аэропорт Форк-Спрингвилл, сел в самолет, а затем намеренно врезался в свой дом, пишет РБК.


09:19 14/08/2018






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