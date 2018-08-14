Яблочный, Медовый и Ореховый Спас: когда и как праздновать

Во время Успенского поста, который начинается 14 августа и заканчивается 28-го, проходят сразу три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. Первый начинается 14 августа, второй – 19 и третий - 29 числа.





В эти дни в церкви верующие освящают яблоки, виноград, мед и орехи - то есть символы первого урожая.





Медовый спас 2018 (Маковея): традиции

Считается, что именно в день Маковея предки начинали собирать мед с пасек и делали выпечку с маком. Также Маковеем этот день называют в честь памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, принявших мученическую смерть, пишет kp.ua





Дома хозяйки делали в этот праздник блины с медом и пироги с маком или шулики. Считалось, что первая ложка меда волшебная – кто ее съест, тот загадывает желание и в скором времени оно обязательно сбудется. Традиционным напитком этого праздника был сбитень, состоявший из воды, меда и пряных трав.





Перед праздником маковейчики – маленькие букеты-обереги из трав, продаются на каждом шагу. Но раньше люди были убеждены – это букет должна сделать своими руками каждая девушка.





В букетике должна быть калина – символ девичьей красоты и нежности. Подсолнух – символ солнца, тепла и благодарности. Рута и ноготки (календула) защита от всяческих болезней. Мята – чтоб в доме царили мир и доверие. Маковые головки – для достатка в семье. Веточки полыни – для защиты от зла. Его принято обвязывать красной лентой, освящать его в церкви и беречь весь год – он будет защищать дом и членов семьи от болезней и неприятностей.





В день Маковея верующие святят воду у рек и озер, купаются. Считается, что если искупаться в освященной воде, то смоешь с себя грехи и станешь здоровее. После этого дня в воду заходить уже было нельзя.





Что делать на Яблочный спас 2018

Яблочный спас отмечают 19 августа. В канонических текстах Типикона говорится, что в этот день нужно освящать виноград, а там где он не растет - яблоки. Люди верят в то, что на Преображение яблоки становятся волшебными - откусив яблочка, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется.





В этот день принято угощать родственников и детей яблоками и виноградом,а также сирот и бедных.





Хозяйки с Яблочному Спасу пекут булочки, пироги и делают варенье из яблок. Также с этой даты яблоки активно заготавливают впрок.





Как встретить Ореховый спас 2018

Третий Спас называют Ореховым, Хлебным или Холщовым. Ореховый - потому что к этому дню созревали плоды нового урожая. Хлебным - из-за окончания жатвы. Его ежегодно встречают 29 августа.





В день Спаса селяне делали "досевки", то есть сеяли озимую рожь. После общей домашней молитвы хозяйки провожали мужей на поля с хлебом и солью. При этом на телегу укладывали три снопа, а сверху помещалась предназначенная для посева рожь в мешках. На поле засевальщиков встречали ребята с гречневой кашей. После посева озимого хлеба пирог и каша съедались всей семьей.





Кроме того, к этому дню поспевали лесные орехи и начинался их сбор.





По народным представлениям, урожай орехов предвещал на будущий год урожай ржи.