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В Испании во время концерта рухнула набережная - люди упали в воду

Ранения получили сотни человек. Во время фестиваля O Marisquino в испанском городе Виго в ночь на 13 августа рухнула деревянная часть набережной, на которой находились сотни людей.

 Фото: Инстаграм
 
Часть из них упала прямо в воду. Ранения различной степени тяжести получили, по разным оценкам, от 130 до 300 человек. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание farodevigo.es.

Платформа рухнула во время выступления рэпера Rels B. Сотни людей прыгали под музыку, из-за чего деревянная конструкция не выдержала, пишет kp.ua

- Мы подтверждаем, что на концерте  в рамках O Marisquino произошел несчастный случай, деревянный причал упал рядом с зданием Сюньты, там было несколько раненых. Мы знаем, что смертей нет, - сообщили в испанской полиции.

Несколько экстренных групп помогали раненым, а водолазы искали пострадавших в море. Всех удалось достать из воды.

Мэр Виго Абель Кабальеро заявил, что власти расследуют инцидент, чтобы найти и наказать виновных.


09:03 14/08/2018






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