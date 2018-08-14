В Испании во время концерта рухнула набережная - люди упали в воду

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Часть из них упала прямо в воду. Ранения различной степени тяжести получили, по разным оценкам, от 130 до 300 человек. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание farodevigo.es.





Платформа рухнула во время выступления рэпера Rels B. Сотни людей прыгали под музыку, из-за чего деревянная конструкция не выдержала, пишет kp.ua





- Мы подтверждаем, что на концерте в рамках O Marisquino произошел несчастный случай, деревянный причал упал рядом с зданием Сюньты, там было несколько раненых. Мы знаем, что смертей нет, - сообщили в испанской полиции.





Несколько экстренных групп помогали раненым, а водолазы искали пострадавших в море. Всех удалось достать из воды.





Мэр Виго Абель Кабальеро заявил, что власти расследуют инцидент, чтобы найти и наказать виновных.



