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Бобруйская инновация: «заказные убийства» предлагают по объявлению

Необычное объявление появилось на остановке общественного транспорта в Бобруйске. Многих горожан оно шокировало. Пока они не разобрались, что к чему.

В сообществе «Подслушано Бобруйск» активно обсуждается невиданная доселе для райцентра услуга. Горожанам предлагают «заказные убийства». Авторами инициативы являются находчивые маркетологи.


На самом деле, как выяснилось, любой бобруйчанин может «заказать убийство» вредных насекомых, например, тараканов, клещей и пр. Компания, чьи «киллеры» готовы исполнить заказ, обещает полную анонимность и не оставлять улик, сообщает belnovosti.by
Автор опубликованной в группе фотографии – Даниил Шевченко – оставил под снимком комментарий, в котором сообщается, что он немного… был шокирован (в оригинале сообщения используется другое слово) от объявления.


08:58 14/08/2018






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