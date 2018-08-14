В среду, 8 августа, ему стало плохо. Стали неметь конечности. Его привезли сначала в октябрьскую больницу. Врачи после обследования приняли решение транспортировать его в Светлогорск, где имелось необходимое медицинское оборудование.





В ночь с 9 на 10 августа в состоянии средней степени тяжести с острыми болями в животе школьник поступил в хирургическое отделение Светлогорской районной больницы. Через семь-восемь часов ему стало хуже. Были вызваны специалисты из Гомеля: невролог, анестезиолог и детский хирург. Несмотря на усилия врачей и проведенные операции, он скончался.









В Светлогорской районной больнице сообщили агентству БелаПАН, что мальчик не страдал онкологией или неизлечимыми заболеваниями. Диагноз, с которым поступил ребенок, в больнице назвать отказались, сославшись на врачебную тайну. Известно лишь, что болезнь развивалась стремительно. Речь идет о полиорганной недостаточности, а на основании чего она возникла — установит вскрытие.



