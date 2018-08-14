Ураган срывал крыши с домов и ломал деревья в Островецком районе

Фото: ostrovets.by

На субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за прохождения грозового фронта с ливнями и сильным ветром. И вечером 11 августа непогода внезапно обрушилась на Островецкий район.

Шквалистый ветер срывал с домов и хозяйственных построек крыши, валил деревья и оставил без электричества жилые дома 15 деревень, а также фермы и зерносушильные комплексы. По информации Островецкого лесхоза, поврежденными оказались 30 гектаров леса. Наиболее сильные последствия непогоды ощутили на себе жители поселка Гудогай (фото выше).

По информации Гродненского областного УМЧС, в субботу стихия повредила крыши 20 жилых домов, четырех хозпос

В выходные активно работали энергетики, восстанавливавшие энергоснабжение в районе, а также лесники и дорожники, которые расчищали дороги от поваленных деревьев. Одновременно с ними порядок на своих подворьях наводили и местные жители.