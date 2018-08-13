29-летний Александр Рублёв осужден на три года тюрьмы, а 32-летний Кирилл Довнар получил три года ограничения свободы в учреждении открытого типа («химия»), пишет «Радыё Свабода»





Напавших обвинили в хулиганских действиях (часть 2 статьи 339): согласно следствию, они нанесли потерпевшим легкие телесные повреждения, которые вызвали краткосрочное расстройство здоровья, порвали одежду. Обвиняемые вину признали частично, не соглашаясь с тем, что все произошло «из хулиганских побуждений».





Прокурор просил назначить Рублёву три года лишения свободы в колонии общего режима (ранее он был осужден также за драку), а Кириллу Довнар – три года в исправительном учреждении открытого типа.





Пострадавшие требовали от нападавших еще моральную компенсацию – Чалый хотел пять тысяч рублей, а Соколовский – 500 рублей. Суд в итоге постановил взыскать в пользу Чалого одну тысячу рублей и судебные расходы более одной тысячи, в пользу Соколовского – 250 рублей.





Оба обвиняемых в последнем слове извинились, покаялись, просили также не лишать свободы, ведь у каждого работа и семья. Кирилл Довнар в последнем слове сказал, что если бы он имел такую ​​сумму, лучше бы помог ребенку с онкологии. Пострадавшие просили не наказывать парней «реальным лишением свободы». Большую сумму моральной компенсации Чалый объяснял тем, что долгое время чувствовал большой дискомфорт и не мог работать, так как его деятельность связана с телевидением.





История нападения





Показания нападавших и Чалого разнятся. В целом выходит, что в центре Минска Рублёв и Довнар с друзьями напали на пьяного Чалого и Соколовского за возможные оскорбления с их стороны. Нападавшие утверждают, что защищали честь жены Рублёва, но за тяжкие телесные повреждения извиняются. Чалый выпил десять бокалов пива, поэтому с трудом вспоминает подробности произошедшего: «Я не очень помню. Но прошел человек, сказал что-то типа «валите с нашего двора». Я ответил что-то вроде «сейчас допью и пойдем». По его версии, после этого разговора он с друзьями решили уходить, но со стороны арки на них бежало несколько людей. Затем он получил удар в висок, закрыл голову руками. Что было дальше, он не помнит.