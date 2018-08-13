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Куратора граффити-пленэра оштрафовали за мурал, который уже появился

Координатор проекта Urban Myths Олег Ларичев получил штраф в 49 рублей за несогласованный мурал на Столетова, сообщил аккаунт о стрит-арте Urban Project в Facebook.

Что за граффити?

Изображение девушки в венке с черным котом появилось на Столетова, 2 в середине июля. Мурал нарисовал испанский художник Sabek. Средства на работу граффитиста собрали люди через платформу продвижения независимого стрит-арта в Беларуси mustact.by.


В интервью каналу ОНТ Олег Ларичев рассказал, что первоначально в руках у девушки должен был быть ворон, но граффитист увидел черных котов во дворе и решил увековечить их в мурале.

– Он (художник. – Ред.) в восторге от людей. Все ему пытались помочь, бабушка принесла мёд. Постоянно подходили люди из этого дома, благодарили его, – говорит Олег Ларичев.


За что штраф?

По информации портала TUT.BY, 13 августа на Олега Ларичева администрация Партизанского района составила постановление о наложении административного взыскания: эскиз мурала не был согласован Минским городским художественно-экспертным советом.

В постановлении сказано, что ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 21.13 КоАП «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения» и предполагает наложение штрафа от 2 до 15 базовых величин. Ларичеву постановили выплатить минимальную сумму – две базовые (49 рублей). 

Почему не согласовал?

Олег Ларичев рассказал CityDog.by, что заранее художники стрит-арта не планируют, что именно будут рисовать на конкретной стене. Это всегда решается на месте, когда граффитист приезжает, осматривается, узнает больше о городе и общается с местными. Так было и сейчас. Олег говорит, что предупреждал администрацию района о таком сценарии и просил согласовать эскиз оперативно. Но не получилось. К тому же в дни, когда Sabek рисовал, были длинные выходные по поводу Дня Независимости.

Закрасят ли теперь мурал? 

– Вероятность такая есть, но все же администрация района настроена согласовать мурал с комитетом архитектуры, – говорит Ларичев. 

Источник: citydog.by
19:13 13/08/2018






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