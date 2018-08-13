Куратора граффити-пленэра оштрафовали за мурал, который уже появился
Координатор проекта Urban Myths Олег Ларичев получил штраф в 49 рублей за несогласованный мурал на Столетова, сообщил аккаунт о стрит-арте Urban Project в Facebook.
Что за граффити?
Изображение девушки в венке с черным котом появилось на Столетова, 2 в середине июля. Мурал нарисовал испанский художник Sabek. Средства на работу граффитиста собрали люди через платформу продвижения независимого стрит-арта в Беларуси mustact.by.
В интервью каналу ОНТ Олег Ларичев рассказал, что первоначально в руках у девушки должен был быть ворон, но граффитист увидел черных котов во дворе и решил увековечить их в мурале.
– Он (художник. – Ред.) в восторге от людей. Все ему пытались помочь, бабушка принесла мёд. Постоянно подходили люди из этого дома, благодарили его, – говорит Олег Ларичев.
За что штраф?
По информации портала TUT.BY, 13 августа на Олега Ларичева администрация Партизанского района составила постановление о наложении административного взыскания: эскиз мурала не был согласован Минским городским художественно-экспертным советом.
В постановлении сказано, что ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 21.13 КоАП «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения» и предполагает наложение штрафа от 2 до 15 базовых величин. Ларичеву постановили выплатить минимальную сумму – две базовые (49 рублей).
Почему не согласовал?
Олег Ларичев рассказал CityDog.by, что заранее художники стрит-арта не планируют, что именно будут рисовать на конкретной стене. Это всегда решается на месте, когда граффитист приезжает, осматривается, узнает больше о городе и общается с местными. Так было и сейчас. Олег говорит, что предупреждал администрацию района о таком сценарии и просил согласовать эскиз оперативно. Но не получилось. К тому же в дни, когда Sabek рисовал, были длинные выходные по поводу Дня Независимости.
Закрасят ли теперь мурал?
– Вероятность такая есть, но все же администрация района настроена согласовать мурал с комитетом архитектуры, – говорит Ларичев.
Источник: citydog.by
19:13 13/08/2018
‡агрузка...