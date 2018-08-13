В Ганцевичах после прививок умер 2-месячный малыш

Страшная трагедия произошла в понедельник, 13 августа, с жителями Ганцевичского района, сообщают в Следственном комитете Брестчины.





Родители привезли своего двухмесячного ребенка на обязательную плановую вакцинацию в местное медучреждение, где ребенку должны были сделать несколько прививок. Но после того как медработник ввела медпрепараты, грудничок стал задыхаться. Была вызвана скорая помощь, ребенка госпитализировали, но спасти его, увы, не смогли.





– Сейчас следователи устанавливают, какая именно вакцина была введена ребенку и что за прививка ему делалась, – объяснил «Комсомольской правде» Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, назначен ряд экспертиз и исследований. Все меддокументы и препараты изъяты для выяснения обстоятельств гибели ребенка.