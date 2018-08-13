Раненный под Донецком белорус может остаться без глаза

12 августа Молчанов получил ранение — осколок 5 мм на 7 мм прошел ему через глаз. Произошло это на Светлодарской дуге в Донецкой области.

Александр Молчанов в 2011 году был осужден на 3 года колонии за участие в Площади-2010, но через несколько месяцев вышел на свободу по указу Лукашенко. По словам Молчанова, прошения о помиловании он не писал.





Весной 2012 года Молчанова осудили на 1,5 года колонии за вынос металлолома с территории Кузнечного завода тяжелых штамповок в Жодино.









Вскоре после начала военного конфликта в Украине Молчанов решил уехать из Беларуси и поддержать украинскую армию. Он присоединился к АТО и участвует в боевых действиях.