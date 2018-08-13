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Раненный под Донецком белорус может остаться без глаза

Александр Молчанов служит в Украине в составе 72-й механизированной бригады.

12 августа Молчанов получил ранение — осколок 5 мм на 7 мм прошел ему через глаз. Произошло это на Светлодарской дуге в Донецкой области.

«Вчера атаковали позицию, командиром которой я являлся. Бой шел несколько часов. Чтобы наладить связь, я поднялся на простреливаемое место. Почувствовал удар, — рассказал «Нашей Ниве» Молчанов. — Вертолетом меня доставили в Днепр. Теперь жду операцию. Врачи делают все возможное, но удастся ли сохранить глаз, пока неизвестно. Надеюсь, скоро я вернусь на фронт».


Александр Молчанов в 2011 году был осужден на 3 года колонии за участие в Площади-2010, но через несколько месяцев вышел на свободу по указу Лукашенко. По словам Молчанова, прошения о помиловании он не писал.

Весной 2012 года Молчанова осудили на 1,5 года колонии за вынос металлолома с территории Кузнечного завода тяжелых штамповок в Жодино.


Вскоре после начала военного конфликта в Украине Молчанов решил уехать из Беларуси и поддержать украинскую армию. Он присоединился к АТО и участвует в боевых действиях.


18:16 13/08/2018






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