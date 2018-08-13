В Польше эвакуировали 2000 человек с курорта из-за бомб времен Второй мировой
Более 2000 человек были эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Польское радио.
Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов оказались не авиабомбами.
"Это были бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная покрышка с металлоломом", - сказал он.
Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно в 2 километра. Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.
Местным жителям и туристам разрешили вернуться в свои дома.
18:14 13/08/2018
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