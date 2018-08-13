



Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов оказались не авиабомбами.





"Это были бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная ​​покрышка с металлоломом", - сказал он.









Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно в 2 километра. Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.





Местным жителям и туристам разрешили вернуться в свои дома.