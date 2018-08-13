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В Польше эвакуировали 2000 человек с курорта из-за бомб времен Второй мировой

Более 2000 человек были эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Польское радио.

Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов оказались не авиабомбами.

"Это были бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная ​​покрышка с металлоломом", - сказал он.


Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно в 2 километра. Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.

Местным жителям и туристам разрешили вернуться в свои дома.

18:14 13/08/2018






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