В Германии за убийство осы могут оштрафовать на 65 тыс. евро

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Немецкий закон очень четкий: все дикие животные находятся под защитой, их нельзя ловить, калечить или убивать без веских причин. Гнезда не должны быть повреждены или уничтожены.





К убийству осы приравнивается и применение ловушки, в которой насекомые могут погибнуть. Запрещено использовать оловянные ловушки, поскольку они захватывают различных насекомых, в частности шершней, других видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Газета приводит подробную схему самодельного устройства, чтобы законно поймать осу и не попасть под прицел немецкой системы правосудия.







