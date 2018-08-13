В СМИ Вайкуле часто называют "российской певицей" за то, что она многие песни исполняет по-русски, хотя у певицы латвийское гражданство.





Артистка утверждает, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией украинский полуостров.





"Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам", — уточнила Вайкуле. — Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагал", – ответила звезда на вопрос журналиста, поедет ли она выступать в Крым.





Так же актриса однозначно заявила, что у нее нет и не может быть ностальгии по СССР.





"Нет и нет! У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело. Может, это и вам предстоит в Украине. В 90-х я увидела человека, у которого вместо обуви были зимой газеты. Переход был очень тяжелым. Я в политике ничего не понимаю, но если вы вступите в Евросоюз… Я знаю, что любой переход очень сложный. Мы прошли это. В Латвии десять лет была нищета. Но сегодня мы счастливы", - цитирует Вайкуле УНИАН





После того, как заявление было растиражировано в СМИ, на певицу обрушился российский истеблишмент, "коллеги" по цеху и простые россияне.





В частности, в российской Госдуме заявили, что слез у россиян по этому поводу не будет, известный российский продюссер Иосиф Пригожин посоветовал ей вообще отказаться от концертов в России, а простые россияне стали троллить певицу в соцсетях. Самым мягким из заявлений было то, что своей популярностью она обязана СССР и России.









В ответ на травлю Лайма Вайкуле заявила, что шокирована реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме, передает ria.ru

"Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит <…> Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят <…> Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления", — заявила певица латвийским журналистам.

Лайма отметила, что ей безразлично, чем этот скандал может закончиться и выразила сожаление, что коллеги по цеху повели себя таким образом.

"Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", — считает Лайма.



