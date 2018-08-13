Беседу с Трофимовым публикует издание МВД "На страже".





«Наум» и Зильберман





Имя убитого не называется, но понятно, что речь идет об Олеге Зильбермане — витебском предпринимателе, который в последние годы жизни зарабатывал неплохие деньги в России. Но известность Зильберман приобрел не как талантливый бизнесмен, а как держатель белорусского воровского «общака» и правая рука вора в законе «Наума», пишет Наша нива





Вор в законе «Наум»





Петр Науменко, он же «Наум», считался одним из первых белорусских воров в законе. Короновали его в 1992 году. Говорят, «Наум» был классическим вором в законе: жил аскетично, ездил на обычных «жигулях». Науменко собирал деньги с бизнесменов по всей Беларуси, после чего финансы попадали Олегу Зильберману. В обязанности Зильбермана было также хранение и передача денег на нужды заключенных — тот самый общак.





Точной информации нет. Но многие ресурсы, посвященные уголовной жизни постсоветского пространства, утверждают, что Зильберман был консультантом по финансовым вопросам и личным бухгалтером «Наума». Якобы благодаря способностям Зильбермана общак насчитывал до 10 миллионов долларов.





В 1994 году «Наума» задержали, через год он умер в СИЗО. А Зильберман занялся бизнесом.





«Долгое время он находился под нашим пристальным вниманием, но неопровержимых доказательств его незаконной деятельности не было, и попадания за решетку он избежал. После смерти своего «шефа» отошел от дел и организовал собственный процветающий бизнес по изготовлению дорогостоящих дверей и стеклопакетов из дерева.





В какой-то момент белорусского рынка ему стало мало, и в далеком российском городе Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа был открыт филиал фирмы, постепенно ставший одним из основных игроков в сфере строительства этого населенного пункта. Бизнесмен переехал в Россию и лишь время от времени наведывался в Витебск, где у него оставалось жилье», — вспоминает полковник Трофимов.





Бомж с пистолетом





Но зимой 2002 г. Олег Зильберман приехал в Витебск, как оказалось, в последний раз. Утром 8 февраля его встретил на лестничной площадке киллер, переодетый в бомжа. Он застрелил предпринимателя из пистолета, зашел в соседний подъезд, где оставил грязную одежду и оружие, после чего спокойно ушел.





Одной из основных стала версия о заказном убийстве, предполагаемым мотивом — коммерческая деятельность жертвы. Прояснить ситуацию с бизнесом предпринимателя помогли российские коллеги. Они же сообщили, что незадолго до убийства в окно его квартиры в Белоярском кто-то бросил гранату. «Лимонка» взорвалась, но обошлось без пострадавших.





Также выяснилось, что у мужчины произошел конфликт с ранее неоднократно судимым местным жителем: тот не раз настойчиво предлагал поделиться доходами от прибыльного бизнеса, но неизменно получал отказ. Угрозы бизнесмен тоже игнорировал: свое покровительство ему якобы пообещал приятель - представитель московского криминалитета.





Между тем упомянутый житель Белоярского давно находился в поле зрения российских оперативников: ранее у него изъяли крупную партию оружия, включая автоматы и гранатометы. Это давало повод говорить о возможной причастности мужчины к убийству. Осложняло ситуацию то, что он находился за много сотен километров от Беларуси, причем почти постоянно был в разъездах, имел российский паспорт.





Работа по делу продолжалась, но значимых результатов до поры до времени не было.









Убили и отца, и сына





Спустя год декабрьским вечером 2003 года в Витебске недалеко от въезда на автостоянку двое неизвестных в упор расстреляли сына убитого бизнесмена, который унаследовал и довольно успешно вел дело отца. Оперативники быстро нашли свидетелей, те не слышали выстрелов, но видели двух убегавших парней. В том направлении и начали поиск, а вскоре обнаружили переделанный из газового пистолет и перчатку.





«Изучив улики, пришли к выводу, что оба убийства — дело рук одних и тех же людей, поэтому материалы объединили, — отмечает полковник милиции. — Выяснили, что требования поделиться доходами предъявлялись и убитому молодому человеку, причем со стороны того самого уголовника из Белоярского, который терроризировал его отца. Парень не побоялся отказать, не пошел ни на какие уступки, за что жестоко поплатился».





В управлении бизнесом и отцу, и сыну помогал близкий друг семьи. Он стал следующим в списке убитых. Четвертым должен был быть его коллега — главный инженер предприятия. Киллеры подкараулили их в апреле 2004-го у квартиры в Белоярском. Инженеру повезло: когда началась стрельба, смертельно раненный приятель успел втолкнуть его обратно в квартиру.





«Работая по этому делу, вместе со следователем областной прокуратуры дважды выезжали в командировку в Белоярский, — поясняет Валерий Трофимов. — Мы своими глазами видели объем строительства и объекты, которые возводила ставшая камнем преткновения коммерческая структура. Стало понятно, что денежный оборот компании был значительным».





Как нашли убийц





Вскоре по подозрению в совершении последнего из череды преступлений российские оперативники задержали жителя Керчи, который прилетел в Белоярский буквально накануне убийства. Сыщики также установили личности двух сопровождавших его на пути с черноморского побережья мужчин.





От крымских оперативников получили информацию, что вся троица входила в состав одной из крупнейших в регионе преступной группировки, действовавшей с особым цинизмом и жестокостью. Ее члены расправлялись со своими врагами, не оставляя в живых ни одного из возможных случайных свидетелей.





Милиционеры пришли к выводу, что это и были убийцы.





Что касается задержанного киллера, выяснилось, что за неделю до убийства на его имя был открыт счет, тогда же туда поступило около десяти тысяч долларов.





Принесла результаты и проверка гостиниц в Витебске. Оказалось, что в день совершения преступления один из подозреваемых снял номер в «Витебске», его подельники сняли квартиру на сутки.





В 2005-м после совершения разбойного нападения в Керчи в руках правоохранителей оказался и второй подозреваемый. На допросе задержанный признался в соучастии в преступлениях и рассказал о других исполнителях и заказчиках.





Он пояснил, что освободившись из мест лишения свободы, не мог трудоустроиться, поэтому, когда знакомый предложил работу по сбору информации о конкретном человеке, согласился. Но легкие задачи быстро трансформировались в иные, с куда более криминальным оттенком…









Киллеров нанял спецназовец





Предложившим работу оказался бывший спецназовец, житель Санкт-Петербурга, приятель известного бизнесмена. Последний, проживая в городе на Неве, вел дела в Белоярском, а развернуться в полной мере ему мешала та самая строительная фирма с несговорчивым Зильберманом.





Решать эту проблему бизнесмен начал кардинально: именно он стал заказчиком всех преступлений в отношении руководителей компании Зильбермана. Подбор исполнителей и контакты с ними поручил приятелю-спецназовцу.





Оперативники установили, что для передвижений в Витебске киллеры приобрели автомобиль. Во время слежки за жертвами использовали неприметную одежду, в которой их можно было принять за бродяг. Выяснив, на какой стоянке находится машина Вадима Стрельцова (сына убитого Олега Зильбермана), злоумышленники устроили там засаду.





Когда молодой бизнесмен направился к своей легковушке, убийцы подошли практически вплотную, хладнокровно расстреляли его и скрылись. По дороге один из них обронил кожаную перчатку, но возвращаться за ней не стал. Пистолет спрятали на детской площадке. Через несколько дней преступники отправились в Москву, а затем вернулись в Керчь.





Задержать третьего киллера правоохранителям долго не удавалось — тот находился в бегах. Лишь в 2006-м после совершения очередного преступления на территории России он оказался под стражей, а потом и за решеткой, как и подельники. Так в этом громком деле, которое для оперативников стало своеобразным отголоском печально известных 1990-х, была поставлена точка.





«Что касается той самой фирмы, она, лишившись учредителей и руководителей, продолжила свою деятельность. Более того, весьма успешно работает и по сей день: возводит в Белоярском жилые дома, социально значимые объекты, включая Дворец спорта и один из корпусов больницы, — говорит Валерий Трофимов. — С ее руководителем, жителем Витебска, общался совсем недавно, и он заверил, что никакого давления со стороны конкурентов или представителей криминалитета компания не испытывает».