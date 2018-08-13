Об этом « Фонтанке » сообщил магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.





«Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить», — сказал он.





Ему было 48 лет. Причина смерти не сообщается.









Михаил Басс дебютировал в телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?» в 1990 году. Он выступал в команде Алексея Блинова и заслужил титул «Бессмертного члена клуба».





В 2002 году в составе команды Александра Друзя Михаил Басс победил на чемпионате мира.







