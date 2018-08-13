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"Бессмертный" член клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс умер в 48 лет

Чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», участник одноимённого интеллектуального телешоу петербуржец Михаил Басс скончался 12 августа.

Об этом «Фонтанке» сообщил магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

«Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить», — сказал он.

Ему было 48 лет. Причина смерти не сообщается.


Михаил Басс дебютировал в телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?» в 1990 году. Он выступал в команде Алексея Блинова и заслужил титул «Бессмертного члена клуба». 

В 2002 году в составе команды Александра Друзя Михаил Басс победил на чемпионате мира.



14:55 13/08/2018






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