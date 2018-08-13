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Под Светлогорском погиб байкер

66-летний мотоциклист погиб в минувшую пятницу в Светлогорском районе.
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В Светлогорском районе в пятницу, 10 августа, примерно в 14:27 66-летний водитель, управляя мотоциклом «ММВЗ 3.1135» и двигаясь на 69 км автодороги Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица», находясь на правой по ходу движения обочине, при начале движения не убедился в безопасности своего маневра, выехал на полосу попутного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген LT28», под управлением 25-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.


В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте ДТП, передает progomel.by

13:47 13/08/2018






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