Под Светлогорском погиб байкер

В Светлогорском районе в пятницу, 10 августа, примерно в 14:27 66-летний водитель, управляя мотоциклом «ММВЗ 3.1135» и двигаясь на 69 км автодороги Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица», находясь на правой по ходу движения обочине, при начале движения не убедился в безопасности своего маневра, выехал на полосу попутного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген LT28», под управлением 25-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.







