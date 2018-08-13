Директором "Киновидеопроката" стал главный идеолог Минска
На должность генерального директора УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома назначен Павел Скалабан.
Ранее он занимал должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, передает Минск-новости.
Напомним, должность директора УП "Киновидеопрокат" была вакантной почти год - с момента гибели экс-главы организации Юрия Чечукевича, который до нового назначения работал первым секретарем Минского городского комитета БРСМ.
"Белорусский партизан"
12:47 13/08/2018
‡агрузка...