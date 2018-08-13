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Директором "Киновидеопроката" стал главный идеолог Минска

На должность генерального директора УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома назначен Павел Скалабан.

Ранее он занимал должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, передает Минск-новости



"Белорусский партизан"
12:47 13/08/2018






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