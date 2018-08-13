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В Шабанах задержали проституток: работали на трассе как за деньги, так и за выпивку

Около жилого района Шабаны были задержаны женщины, которые предлагали интимные услуг.

Как сообщает «Минск-Новости», женщины оказывали интимные услуги на трассе. Занимались этим уже не первый год. Когда клиенты отказывались платить, всё сводилось к покупке дамам алкоголя.

В отношении женщин составлен административный протокол по ст. 17.5 («Занятие проституцией») КоАП РБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста.

12:33 13/08/2018






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