В Шабанах задержали проституток: работали на трассе как за деньги, так и за выпивку
Около жилого района Шабаны были задержаны женщины, которые предлагали интимные услуг.
Как сообщает «Минск-Новости», женщины оказывали интимные услуги на трассе. Занимались этим уже не первый год. Когда клиенты отказывались платить, всё сводилось к покупке дамам алкоголя.
В отношении женщин составлен административный протокол по ст. 17.5 («Занятие проституцией») КоАП РБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста.
12:33 13/08/2018
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