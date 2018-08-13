Как сообщает « Минск-Новости », женщины оказывали интимные услуги на трассе. Занимались этим уже не первый год. Когда клиенты отказывались платить, всё сводилось к покупке дамам алкоголя.





В отношении женщин составлен административный протокол по ст. 17.5 («Занятие проституцией») КоАП РБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста.