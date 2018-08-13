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Из-за умершего в больнице жутко пьяного пациента врачу угрожает тюрьма

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача общей практики Пинской центральной больницы по факту неоказания им медицинской помощи больному лицу, повлекшего по неосторожности его смерть.

Мужчина работал врачом-терапевтом приемного отделения больницы. Во время очередного дежурства в ночь с 11 на 12 февраля 2018 года был занят другими пациентами и не оказал медицинскую помощь 42-летнему больному, из-за чего тот умер в палате приемного покоя. Причина смерти - отравление алкоголем.

Несмотря на то, что все случилось еще в феврале, прокуратура спустя полгода все же возбудила уголовное дело по ч.2 ст.161 УК Беларусь. Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.



"Белорусский партизан"
12:07 13/08/2018






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