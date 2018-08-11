Пилотная программа заработает в 2020 году. Остается неясным, по какому принципу будут выбирать участников эксперимента и в каком количестве врачи будут выписывать наркотики. Сторонники программы уверяют, что доступ к героину позволит снизить смертность от передозировки тяжелым наркотиком и поможет в борьбе с преступностью.





Министр здравоохранения Норвегии Бенти Хой (Bente Hoie) заявил, что программа предлагает решение, способное улучшить качество жизни наркоманов, для которых недоступны действующие в стране способы борьбы с зависимостью.





В 2017 году Норвегия провела референдум по декриминализации наркотиков. Большинство граждан Норвегии поддержали это решение ради того, чтобы фокус в проблеме наркотиков сместился с наказания на лечение наркоманов. Тем не менее власти отказываются легализовать так называемые «легкие наркотики».





В Норвегии один из самых высоких показателей смертности от передозировки наркотиками в Европе. В 2015 году погибло 80 человек на миллион жителей страны.





Лекарственная героиновая терапия уже принята в таких странах, как Швейцария, Дания и Нидерланды.





В середине июля сообщалось, что власти Мексики задумались о легализации марихуаны ради борьбы с наркомафией. В июне продажу и курение этого наркотика легализовали в Канаде, пишет lenta.ru









Тем временем в Беларуси после ужесточения наказания за наркотики даже их потребителей вместо лечения сажают в тюрьму, причем зачастую против них фабрикуются дела как против наркоторговцев, за что предусмотрены сроки от 10 лет лишения свободы.