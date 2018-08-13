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Николай Носков перенес инсульт: друзья попросили молиться за здоровье музыканта

Певец и композитор Николай Носков перенес инсульт. Об этом в эфире латвийской радиостанции Baltkom рассказал основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов.


- Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги, — сказал Белов, которого цитирует Lenta.ru.

В марте 2017 года Носкова госпитализировали в тяжелом состоянии в клинический госпиталь "Лапино". Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе.  

Певец   является пятикратным обладателе премий "Золотой граммофон". Он был участником коллективов "Москва", "Парк Горького", "Гран-при" и "Николай".


Lenta.ru
10:52 13/08/2018






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