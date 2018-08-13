



- Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги, — сказал Белов, которого цитирует Lenta.ru.





В марте 2017 года Носкова госпитализировали в тяжелом состоянии в клинический госпиталь "Лапино". Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе.





Певец является пятикратным обладателе премий "Золотой граммофон". Он был участником коллективов "Москва", "Парк Горького", "Гран-при" и "Николай".



