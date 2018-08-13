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В Кении турист погиб от укуса бегемота

В Кении в результате нападения гиппопотама скончался китайский турист. Животное укусило его за грудь, когда путешественник пытался его сфотографировать. Также пострадал другой китайский турист.

66-летний Чан Минчуан наблюдал за гиппопотамом в заповеднике озера Найваша, расположенном в 90 км к северо-западу от столицы страны Найроби, передает ВВС.

Всего в этом году из-за нападений гиппопотамов, которых считают самыми опасными сухопутными млекопитающими, в этом районе погибли шесть человек.

Из-за поднявшегося уровня воды в озере бегемоты часто выходят на прогулку на территорию заповедника.

По словам очевидцев, туристы подошли к животным слишком близко. Укушенного мужчину срочно доставили в больницу, но он скончался от большой потери крови.

Второго туриста госпитализировали с небольшими ушибами.


Руководитель ассоциации владельцев катеров на озере Найваша сообщил в интервью газете Kenya's Star, что из-за подъема уровня воды в озере лужайки, на которых обычно пасутся бегемоты, оказались затоплены, из-за чего они все чаще появляются на фермерских землях и у гостиниц, что приводит к контакту с людьми и другими животными.

Служба охраны дикой природы Кении сообщила, что отслеживает гиппопотама-убийцу.

Каждый год по всей Африке от нападений гиппопотамов, достигающих в весе до трех тонн, в среднем гибнут около 500 человек.

Между тем туризм приносит Кении хороший доход - в прошлом году страну посетили 1,4 млн туристов, благодаря чему страна заработала 950 млн долларов.

10:21 13/08/2018






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