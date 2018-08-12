По предварительной информации, за рулем VW T5 находился пьяный водитель, он пересек линию разметки и ехал навстречу маршрутке VW Crafter. Autogrodno.by п убликует фотографии с места происшествия детали произошедшего.









Одному из очевидцев последствий ДТП удалось пообщаться с водителем маршрутки, на которой пассажиры ехали в Польшу. Тот пояснил, что ему навстречу выехал VW T5 и, чтобы избежать столкновения, водитель маршрутки также выехал на встречную полосу, чтобы разминуться с приближающимся автомобилем. Однако, в самый последний момент VW T5 вернулся в свою полосу и микроавтобусы столкнулись лоб в лоб, с небольшим смещением. Таким образом по фото может показаться, что на встречную полосу выехал VW Crafter.





Водитель маршрутки также добавил, что его скорость не была высокой, он недавно отъехал от остановочного пункта. Но VW T5 приближался достаточно быстро, не исключено, что с превышением скорости, так как на том участке скорость ограничена 70 км/ч.









Удар был такой силы, что пассажиры VW Crafter своими телами вырвали сиденья. Некоторые пассажиры получили очень серьезные травмы.









— Скорая помощь приехала быстро, — рассказывает Виктор, который был на месте происшествия спустя несколько минут после удара. — Многим пассажирам было очень тяжело. Например, один мужчина громко кричал, ему не помогали обезболивающие. Насколько я понял, трех человек забрали с серьезными травмами. К счастью, все люди живы, а детей в салоне не было.









У водителя маршрутки была повреждена нога, но за помощью к медикам он не обращался.





— Почему идет речь о пьяном водителе VW T5?





— Так считают буквально все, кто был на месте происшествия. В салоне «Фольксвагена» стоял сильный запах алкоголя. Это отмечали все, кто заглядывал в бус. Водителя WV T5 увезли на скорой. Но очевидцам показалось, что он даже не понял что произошло. Хорошо, что в бусе он был один, без пассажиров.





— Люди с последних рядов маршрутки практически не пострадали. Один парень рассказывал, что перед отправлением хотел сидеть спереди, возле водителя, но потом передумал и разместился на последнем ряду, — добавил мужчина.



