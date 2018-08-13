Новая схема обмана «Счастливчик из казино»

Следственные органы сообщают о таком виде мошенничества. Молодой человек из Светлогорска убеждал граждан, что выиграл крупную сумму в игровом клубе. Но вот незадача: для получения приза нужно заплатить комиссию (иногда он говорил, что налог), пишет officelife.media





Обвиняемый старался найти индивидуальный подход к каждому потерпевшему и при необходимости несколько интерпретировал основную легенду, — Следственный комитет





Чаще всего парень просил купить для него мобильный телефон в рассрочку. Якобы чтобы отдать телефон в залог. После получения выигрыша мошенник обещал погасить рассрочку и взять жертву в долю. Либо же обещал в итоге подарить тот самый телефон.





Одного из потерпевших обвиняемый уговорил приобрести для него три мобильных телефона, взять кредит в банке и дать денег в долг.

Естественно, через какое-то время граждане поняли, что ничего не получат, и пошли в милицию.





Сейчас у следствия есть данные о том, что обвиняемый обманул 6 человек на более чем 5 тыс. рублей. Интересно, что игрок не имел права посещать казино с мая 2017 года. Запрет действует по май 2020-го. Парень решал эту проблему, предъявляя паспорт друга, на которого похож. И этот факт только усугубляет его участь. К статье 209 (мошенничество) прибавили 380-ю (использование заведомо подложного документа).





Игрок взят под стражу и, как оказалось, ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражу. В мае 2018 года его уже приговаривали к 2 годам исправительных работ с удержанием 15% заработка.









По итогам расследования немного досталось и казино. Светлогорский районный отдел СК внес в адрес ООО «Игорный картель» представление об устранении выявленных недостатков в части организации и проведения азартных игр.



