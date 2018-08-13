Подробности кровавого задержания в Гомеле: обвиняемый молчит

Напомним, тогда находившийся в розыске Никита Бас при задержании тяжело ранил трех сотрудников милиции. Фото окровавленного троллейбуса тогда обошли все СМИ. Теперь сотрудники ОМОН Гомельского облисполкома обнародовали подробности.









Предыстория произошедшего такова: Баас отбывал наказание за хулигантство и хранение наркотиков. Приговор был не строгим – 3 года «химии». Но из колонии-поселения в Могилевской области сбежал. Естественно, в первую очередь искали его в родном Гомеле, где до задержания он жил вместе с бабушкой.





15 мая оперативники вышли на след. К операции по задержанию особо не готовились, так как рецидивистом Бас не было и ничто не указывало на то, что он может оказать серьезное сопротивление. Но все пошло не так.





Задерживать Баса пришлось в почти пустом троллейбусе, когда тот остановился возле универмага «Гомель». Сотрудники в штатском, крикунв: «Стоять, милиция!», начали заламывать беглецу руки. Но для нашего народа милицейские задержания уже, как тряпка для быка.





В этот момент в происходящее вмешался посторонний мужчина, судя по всему нетрезвый. Он принялся оттаскивать оперативника, который уже почти надел наручники на Баса. Тому хватило минутной заминки, чтобы выхватить нож. Удары по милиционерам он наносил зигзагами, целясь в ноги. Глубокие раны с повреждениями больших сосудов получили все трое милиционеров. Один из них впоследствии оказался в реанимации, двоим понадобилась экстренная помощь хирургов.





Преследовать преступника истекавшие кровью оперативники не могли и вызвали подмогу. По городу был объявлен план «Перехват».





Тем временем Бас юркнул во дворы и бежал в сторону парка, до которого было около двух километров.





Именно возле парка его заметили сотрудники Департамента охраны, бросились следом, но Бас успел добежать до набережной и нырнул в Сож.





Милиционеры из охраны рассказывают, что примерно на середине реки потеряли беглеца из вида – рассмотреть что-либо в темноте было очень сложно. Привлекли дежурных работников ОСВОД и начали прочесывать Сож.





Направление поиска подсказал здравый смысл: ведь каким бы крутым пловцом не был преступник, плыть против течения он не мог. Да и температура воды не располагала к длительному заплыву. Значит, «высадку» следовало ожидать чуть ниже по течению. На правом берег там находится развлекательный клуб «Немо», слева – деревня Якубовка. Милицейский спецназ блокиров ба направления.





В 4.30, едва забрезжил рассвет, контролирующие левый берег сотрудники заметили человека в воде. Беглец, оставаясь в воде, пытался прятаться за корягой. А когда понял, что обнаружен, стал погружаться в воду, задерживая, насколько мог, дыхание. Но, едва выныривая, снова оказывался в свете фонарика. В очередной раз он появился недалеко от берега – вода в этом месте доходила до пояса. Из лодки прозвучал приказ поднять руки. Но Бас стал пятиться к берегу.





Милиционеры говорят, что делали предупредительные выстрелы и что не сразу стреляли на поражение (можно верить – можно не верить, конечно, особенно после убийства «безопасного террориста» в банке Заславля – прим.). Как бы то ни было, начали стрелять на поражение, по ногам. И только когда два выстрела попали в цель, Бас остановился и упал на колени.





– Лишь после этого он по моему приказу поднял руки вверх, – рассказал капитан Александр Лопухов. – Надели на него наручники, погрузили в лодку. Тут же сняли кроссовки, спортивные штаны, стали оказывать медпомощь. У него были прострелены обе ноги. Наложили жгуты из аптеки, перевязали раны. Удивило то, что все это время он не сказал ни слова. Лишь сильно трясся от холода.





Задержанного под конвоем доставили в больницу, благо, находится она буквально в нескольких сотнях метров. Здесь же в это же время врачи спасали раненых милиционеров. Ранение правого бедра у Баса оказалось сквозным, из левого извлекли пулю.





В первые дни, которые Никита Бас провел на больничной койке, он также не проронил ни слова. И даже со следователями СК общался посредством записок. Возможно, тактики молчания он будет придерживаться и в дальнейшем. Впереди его ждет суд и немалый срок.