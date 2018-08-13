Об этом в понедельник сообщает портал Asia-Plus со ссылкой на источник.





По его данным, большая часть группы представлена гражданами РФ. Среди находившихся на борту есть жертвы и пострадавшие, указывает источник портала, не приводя подробностей. Официальных данных о погибших или пострадавших в результате аварийной посадки вертолета на данный момент не поступало.





Инцидент произошел в воскресенье в 16.30 по местному времени (14.30 по минскому), когда вертолет транспортировал альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника. На борту вертолета находились 13 туристов и три члена экипажа.









Два вертолета со спасателями и медиками на борту вылетели утром в понедельник к месту аварийной посадки вертолета Ми-8 в низовьях ледника Фортамбек на севере Таджикистана, уточняет ТАСС.





Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана заявил в экстренном сообщении, что все 16 человек - 13 альпинистов и трое членов экипажа живы. Каково их состояние, пока не сообщается.



