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Вертолет с альпинистами, в том числе из Беларуси, совершил жесткую посадку в Таджикистане

Альпинистская группа, находившаяся на борту вертолета Ми-8, который был вынужден совершить жесткую посадку в Таджикистане, состояла из граждан Беларуси, России и Испании.

Об этом в понедельник сообщает портал Asia-Plus со ссылкой на источник.

По его данным, большая часть группы представлена гражданами РФ. Среди находившихся на борту есть жертвы и пострадавшие, указывает источник портала, не приводя подробностей. Официальных данных о погибших или пострадавших в результате аварийной посадки вертолета на данный момент не поступало.

Инцидент произошел в воскресенье в 16.30 по местному времени (14.30 по минскому), когда вертолет транспортировал альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника. На борту вертолета находились 13 туристов и три члена экипажа.


Два вертолета со спасателями и медиками на борту вылетели утром в понедельник к месту аварийной посадки вертолета Ми-8 в низовьях ледника Фортамбек на севере Таджикистана, уточняет ТАСС.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана заявил в экстренном сообщении, что все 16 человек - 13 альпинистов и трое членов экипажа живы. Каково их состояние, пока не сообщается.


09:35 13/08/2018






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