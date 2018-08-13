Только вот поможет ли такой способ решить жизненные проблемы и подружиться с головой – ещё вопрос. Ясно одно: риск испортить отношения с законом и потерять моральный облик возрастёт в разы, сообщает progomel.by









«Надоела эта конченая жизнь. Девочка 13 лет», «Артём, ты навсегда в моём сердце», «Девятки сила – всем врагам могила», «Я ребёнок, рождённый сиять», «От тебя пахнет любовью…», «Смотри не умри, когда её увидишь с другим», «Лучший интим по телефону…» – и это самые приличные послания, рождённые неискушённой фантазией молодых вандалов. Подобными текстами исписаны все беседки в парке.





Что это: способ выразить свою больную индивидуальность, прилюдно исповедаться в своём никчёмном существовании или нездоровое желание нанести вред государственному имуществу – сказать трудно. А может, три в одном? В любом случае сотрудникам милиции есть над чем задуматься! Помочь с поиском хулиганов, возможно, смогут запечатлённые на стенах и скамейках многочисленные номера мобильных телефонов, из которых уже пора составлять справочник потенциальных нарушителей и их жертв.





Бестолковое искусство вредителей создало лишнюю головную боль не только правоохранителям, но и работникам коммунальной службы района, которым теперь предстоит стереть эти произведения с лица земли. А ведь деньги, потраченные на краску, можно было бы использовать на благоустройство родного края.





Только вандалам этого не понять. Остаётся воззвать к их ближайшему окружению – учителям, педагогам: если вы заметили, что подросток ведёт себя неадекватно, вызывающе, грубо по отношению к другим людям и к вещам, общается с плохой компанией, проведите с ним воспитательную беседу, объясните ему, что так делать нельзя. Иначе ребёнок рискует пополнить число уличных хулиганов.





Как долго беседки в парке будут исполнять роль комнат психологической разгрузки и рекламных объявлений, зависит от каждого из нас. Если вы стали свидетелем творческого полёта злостных писак, сообщите об этом в милицию. Возможно, вы поможете остановить поток бездумных посланий рогачёвских горе-художников!



