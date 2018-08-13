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В Минске может появиться шесть пешеходных улиц

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич, передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о планах по созданию пешеходных улиц в столице, Дмитрий Семенкевич отметил, что вписать пешеходную улицу в уже существующую структуру города - непростая задача. «В новой застройке это вполне применимое понятие. Идея генерального плана такова, что крупные районы Минска рассматриваем как самостоятельные города, и там тоже должны появиться свои пешеходные улицы. Их должно быть как минимум шесть», - сказал он


08:44 13/08/2018






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