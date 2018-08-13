В Минске может появиться шесть пешеходных улиц

Отвечая на вопрос о планах по созданию пешеходных улиц в столице, Дмитрий Семенкевич отметил, что вписать пешеходную улицу в уже существующую структуру города - непростая задача. «В новой застройке это вполне применимое понятие. Идея генерального плана такова, что крупные районы Минска рассматриваем как самостоятельные города, и там тоже должны появиться свои пешеходные улицы. Их должно быть как минимум шесть», - сказал он



