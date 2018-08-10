Как установило следствие, 4 мая Карпенко, который также являлся депутатом райсовета,

находясь в своем рабочем кабинете, потребовал от безработной за трудоустройство в КУСХП взятку в виде продуктов питания и спиртных напитков.





После этого женщина, желавшая трудоустроиться в КУСХП «Краснополье», обратилась в милицию. 7 мая он принесла в кабинет и передала директору сельхозпредприятия бутылку коньяку, три палки колбасы и коробку конфет общей стоимостью 45 рублей 56 копеек.





После этого Серей Карпенко был задержан с поличным в рабочем кабинете, а затем водворен в следственный изолятор.





Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого, суд признал наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка и уплату в полном объеме суммы дохода от преступной деятельности.









4 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 4 года. Отбывать наказание бывший председатель будет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, об этом В результате Сергей Карпенко признан виновным в получение взятки путем вымогательства, и на основании части 2 статьи 430 УК ему назначено наказание в видеОтбывать наказание бывший председатель будет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.