Жительница Барановичей должна заплатить 7500 рублей пострадавшей в ДТП, хотя в аварии не виновна и за рулем не была. Зачастую автовладельцы и не подозревают, что несут ответственность за свой автомобиль даже тогда, когда им управляет другой человек. Одолжив свое транспортное средство другу или знакомому, можно попасть на большие деньги. Доводы, что за рулем были не вы, не имеют значения. В подобной ситуации может оказаться каждый автомобилист.





Жительнице Барановичей Татьяне* (имя женщины изменено по ее просьбе) 52 года. Она – социальный работник. В 2014 году отец переоформил на Татьяну свой автомобиль Volkswagen, 1995 года выпуска.





– Отец уже в возрасте, поэтому решил переписать машину на меня. На всякий случай, чтобы потом волокиты с документами не было, – рассказывает Татьяна.

Хоть у женщины есть водительские права, за руль она не садилась – слишком дорогое удовольствие при зарплате в 250-300 рублей. На авто, как и раньше, ездил ее отец.





ДТП

Утром 27 декабря 2017 года, рассказывает Татьяна, ей позвонил отец и сказал, что попал в ДТП на улице Притыцкого – сбил женщину, которая переходила дорогу.





– Пока я добралась туда, пострадавшую уже увезла скорая помощь, а отца допрашивали сотрудники милиции, – рассказывает Татьяна. – Я не знаю, как такое могло произойти. Отец почти 20 лет за рулем, и никогда в аварии не попадал. А тут такое.





Водитель виновен

В конце мая 2018 года состоялся суд. Отца Татьяны признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 317 уголовного кодекса: нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.





– На момент ДТП папа был трезв, скорость не превышал. Он просто не заметил женщину, которая выбежала на дорогу, – рассказывает Татьяна.





Суд на три года лишил отца Татьяны водительских прав и назначил ему два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.





Когда владелец авто освобождается от ответственности за вред в ДТП





• Если вред автомобилем причинен вследствие непреодолимой силы (например, ураганного ветра);

• Если вред автомобилем причинен вследствие умысла потерпевшего (например, если будет доказано, что потерпевший совершил или хотел совершить суицид);

• Если авто было угнано.





Должна платить

Но наказание коснулось не только водителя, но и Татьяны, что повергло женщину в шок. Ей, как владелице автомобиля, суд назначил выплатить пострадавшей 7,5 тысячи рублей морального вреда. При этом суд уменьшил сумму, заявленную пострадавшей – она просила взыскать с Татьяны 20 тысяч рублей.





– Я была в шоке. Я должна платить такие огромные деньги, хотя и близко не стояла у места ДТП, – возмущается Татьяна.





Почему платит автовладелец

Согласно белорусскому законодательству, моральный вред, причиненный источниками повышенной опасности (к ним относятся и автомобили) взыскивается с владельцев этих источников. То есть , если собственник автомобиля даже не управлял транспортным средством на момент ДТП, платить за моральный вред пострадавшим все равно придется именно ему.





– Это уже устоявшаяся в Беларуси практика. Вред взыскивается с собственника автомобиля, даже если он не был за рулем, – говорит адвокат Павел Колтунович. – Таким перераспределением ответственности законодатели гарантируют потерпевшим возмещение морального вреда. Управлять автомобилем может человек, у которого нет ни гроша за душой, а у собственника гарантированно есть автомобиль, на который может быть обращено взыскание.

При этом, обращает внимание Павел Колтунович, не имеет значения, виновен водитель в ДТП или нет – если оно произошло и пострадавший подал иск о взыскании морального вреда, автовладельцу придется платить.





Лишь после того, как сумма будет выплачена, поясняет адвокат, владелец авто сможет подать регрессный иск о взыскании этих денег с виновника ДТП (в случае Татьяны – с ее отца).





Чтобы избежать подобных «сюрпризов», говорит адвокат, владельцам транспортных средств надо подстраховываться – оформлять доверенность, когда они передают свое транспортное средство другим людям.





– Тогда моральный вред в случае ДТП будет выплачивать тот, на кого оформлена доверенность, это предусмотрено гражданским кодексом, – говорит Павел Колтунович.





"Похожая история произошла с жителем Барановичей Андреем Лазаренко в 2016 году. Его автомобиль Audi попал в ДТП, когда им управлял другой водитель (речь идет о резонансном ДТП с отбойником около деревни Новая Мышь, в котором погибли двое молодых людей). Водитель, управлявший Audi Андрея, был невиновен в ДТП. Несмотря на это, суд Барановичского района и г. Барановичи назначил Андрею выплатить моральный вред родственникам погибших в размере 25 тысяч долларов в эквиваленте. Добиться освобождения от платы Андрею не удалось. Брестский областной суд уменьшил размер компенсации до 15 тысяч долларов в эквиваленте. Верховный суд в прошлом году оставил эту сумму без изменений.





«Это почти 30 моих зарплат!»

Татьяна отправила кассационную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Брестского областного суда с просьбой уменьшить назначенную ей сумму, но там размер морального вреда оставили без изменений. 17 июля женщина подала жалобу на имя председателя Брестского областного суда, но ответа пока не получила. Если в Бресте ей не помогут, Татьяна намерена обратиться в Верховный суд.





На то, что выплаты полностью отменят, Татьяна даже не надеется. Единственное, за что борется женщина – чтобы размер компенсации уменьшили «до разумных пределов». 7,5 тысяч рублей для нее – неподъемная сумма.

– Моей зарплаты еле хватает на коммуналку и продукты. Из имущества – только квартира и та самая машина, она до сих пор на штрафстоянке стоит. Где мне взять такие огромные деньги? – сокрушается Татьяна. – Отец не поможет – он сам живет на одну пенсию, а больше надеяться не на кого. Не знаю, что я буду делать, если эту сумму не уменьшат. Это же почти 30 моих зарплат!









Если бы я знала, что такое может быть, никогда бы не согласилась переоформить машину на себя.

За что еще автовладельца могут привлечь к ответственности, даже если он не был за рулем

• за передачу автомобиля лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потреблением наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;

• за передачу своей машины лицу, не имеющему водительских прав.

Как добиться рассрочки по оплате вреда

Если выплатить назначенную судом сумму за один раз проблематично, ответчику (т.е. автовладельцу) надо обратиться в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке выплат. Сделать это можно после вступления судебного решения в законную силу, говорит адвокат Павел Колтунович, пишет intex-press.by



