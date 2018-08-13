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В Госдуме предложили запретить называть колбасу колбасой

Ненатуральные продукты необходимо запретить называть колбасой, соками и лимонадами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

Политик направил письмо с соответствующим предложением министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

«Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия», — считает Милонов.

Аналогичная ситуация, отмечает депутат, сложилась и в сфере прохладительных напитков. По мнению Милонова, производители должны указывать на этикетках возможные медицинские последствия употребления таких продуктов.



07:29 13/08/2018






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