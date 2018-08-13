В Госдуме предложили запретить называть колбасу колбасой

Политик направил письмо с соответствующим предложением министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.





«Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия», — считает Милонов.





Аналогичная ситуация, отмечает депутат, сложилась и в сфере прохладительных напитков. По мнению Милонова, производители должны указывать на этикетках возможные медицинские последствия употребления таких продуктов.







