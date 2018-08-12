В Барановичах судят мужчину, который скрылся с места ДТП, оставив умирать дочь и друга
Судебное заседание состоялось 9 августа. Обвиняемый – 31-летний житель д. Великие Луки Барановичского района.
– Я помню, как мы выехали из Лесной. Проехали 200 метров и зачем-то остановились. Зачем – не помню. Что было дальше, я тоже не помню. Помню, что потом пришел в дом гражданской жены брата погибшего и что-то говорил. Что говорил, тоже вспомнить не могу, – рассказал обвиняемый.
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Жителя д. Великие Луки обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) и ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК РБ. Максимальное наказание по первой статье – 3 года лишения свободы, по второй – 10 лет лишения свободы.