Судебное заседание состоялось 9 августа. Обвиняемый – 31-летний житель д. Великие Луки Барановичского района.

Сам водитель после ДТП скрылся. Милиция задержала его спустя несколько часов в Лесной, он спал в доме гражданской жены двоюродного брата погибшего.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. По его словам, в момент аварии он отвлекся на уснувшего друга и по этой причине не справился с управлением автомобиля. Также во время следствия он пояснил, что, не нащупав пульс у друга и дочери, испугался и решил по лесу убежать в деревню Лесная к двоюродному брату погибшего и его гражданской супруге, у которого до аварии они все вместе распивали спиртное.

После предъявления обвинения в суде, мужчина сказал, что признает свою вину. Но позже от своих показаний отказался, сославшись на то, что ничего не помнит.

– Я помню, как мы выехали из Лесной. Проехали 200 метров и зачем-то остановились. Зачем – не помню. Что было дальше, я тоже не помню. Помню, что потом пришел в дом гражданской жены брата погибшего и что-то говорил. Что говорил, тоже вспомнить не могу, – рассказал обвиняемый.

Потерпевшие – отец погибшего мужчины и мать погибшей девочки – не настаивают на суровом наказании и компенсаций никаких не требуют.

В Барановичах начался суд над мужчиной, который скрылся с места ДТП, оставив умирать дочь и друга — Intex-press.

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– Я считаю, что он виновен частично, поэтому прошу, чтобы его наказали нестрого, – сказала в суде потерпевшая.

Жителя д. Великие Луки обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) и ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК РБ. Максимальное наказание по первой статье – 3 года лишения свободы, по второй – 10 лет лишения свободы.