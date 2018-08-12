Заведены 142 уголовных дела превентивной направленности в сфере семейно-бытовых отношений, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.





В столичной милиции также сообщили, что в Минске проводятся акции "Дом без насилия!" ради привлечения широких слоев населения к проблеме насилия в семье. Также межведомственные рабочие группы регулярно посещают семьи, где ранее были случаи домашнего насилия.









В Беларуси все еще не принят закон, способный защитить от агрессии внутри семьи. Проект соответствующего документа должны были разработать до июля, а затем внести на рассмотрение в правительство. Принятие закона возможно в следующем году.



