Факт: с начала года в Минске около 5 тысяч человек наказали за домашнее насилие
С начала года в Минске 4900 человек привлечены к административной ответственности за правонарушения, связанные с домашним насилием. Объявлены также 463 защитных предписания.
Заведены 142 уголовных дела превентивной направленности в сфере семейно-бытовых отношений, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
В столичной милиции также сообщили, что в Минске проводятся акции "Дом без насилия!" ради привлечения широких слоев населения к проблеме насилия в семье. Также межведомственные рабочие группы регулярно посещают семьи, где ранее были случаи домашнего насилия.
В Беларуси все еще не принят закон, способный защитить от агрессии внутри семьи. Проект соответствующего документа должны были разработать до июля, а затем внести на рассмотрение в правительство. Принятие закона возможно в следующем году.
20:33 12/08/2018
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